Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisinden silah eğitimi aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisinden silah eğitimi aldı
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen eski FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya’dan silah eğitimi aldığı aldı.

34 yaşındaki ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen 41 yaşındaki eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başladı.

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Amerikalı Aynasız lakabı ile tanınan Erdal Kaya ayrıca polis olarak da görev yaptı.

Hayatını Amerika’da sürdüren Erdal Kaya, Yasemin Allen’la ortak arkadaşları vasıtasıyla bir araya gelerek yeni bir ilişkiye yelken açtı.

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Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çiftten Yasemin Allen yeni bir paylaşım yaptı.

Allen, sevgilisinden silah eğitimi aldığı anları “Anlat anlat, ben dinliyorum” notu ile takipçileriyle paylaştı.

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