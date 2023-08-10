Yasemin bitkisi kabızlığa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yasemin bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yasemin bitkisiyle ilgili detaylar…

KABIZLIK NEDİR?

Konstipasyon veya bilinen adı ile kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, haftada üçten az bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kabızlık, kişilerde tuvalete çıkma sayısının azalması ve sert dışkının oluşması, kramp gibi hayat kalitesini etkileyen belirtileri de beraberinde getirebilir. Kabızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

-Geride bıraktığınız haftada 3'den az dışkılama yapmış olmak

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Sıklığın ve dışkı miktarının az olması

-Tuvaletinizi zorlanarak çıkarmanız

-Bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığınızı hissediyorsanız

-Mide ağrısı ve kramplar

-Şişkinlik oluşmuşsa bunlar kabızlık durumunu işaret ediyor olabilir.

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