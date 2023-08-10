Yasemin bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yasemin bitkisi ilgili detaylar…

YASEMİN BİTKİSİ NEDİR?

Zeytingiller familyasından; kışın yaprak döken veya her zaman yeşil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir. Genç sürgünleri yeşildir. Çiçekleri salkım durumundadır. 200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli yasemin, hakiki yasemin yurdumuzda yetişir. Tıbbi yasemin, beyaz çiçekli ve güzel kokuludur.

YASEMİN BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Romatizma ağrılarına iyi geliyor

-Nikris ağrılarını giderir.

-Mafsal ağrılarına iyi geliyor.

-Ateş düşürür.

-Kabızlığı giderir.

-A, B1, B2, B6 ve C vitamini açısından zengindir.

-Boğaz ağrısı gibi birçok hastalığın tedavisine iyi gelir.

-Ayrıca ateş ve artrit tedavisinde de yardımcı olabilir.

-Depresyon ve stres gibi ruhsal sorunlarına iyi geliyor.

-Sinir sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

-Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletir.

-Bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olabilir ve mide rahatsızlıklarını giderebilir.

-Cildi temizler ve yeniler.

-Uyku düzeninin düzgün olmasına yardımcı olur ve uyku kalitesini artırabilir.

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarında demleme içeriğindeki değerleri koruması açısında önemlidir.

Bu nedenle yasemin çayı demleme işleminde çiçek suda kaynatılmamalıdır.

Sıcak suda demleme veya bekletme yolu ile yasemin çayı yapabilirsiniz.

Eğer yasemin çayı nasıl hazırlanır bilmiyorsanız aktardan edinebileceğiniz yaseminlerden 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çiçeği, kaynamış 1 bardak suyun içerisine atarak 5 dakika beklettikten sonra içilebilir kıvamda olan tarifi deneyebilirsiniz.

Yasemin otuna eklenen çeşitli tatlandırıcı ve aromalı bitkilerle de değişik çaylar elde edilebilir.

Burada mühim olan yasemin çiçeğinin kokusunun ve tadının yoğunluğunda size uygun olan damak tadını yakalayabilmektir.

Genelde bal, limon, karanfil, tarçın ile tatlandırılan yasemin çayı, yeşil çay ile birlikte de demlenebilir.