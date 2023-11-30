Yaşlanmama aşısı

Japonya'daki bilim insanları, diyabet, damar sertleşmesi ve yaşlanmaya neden olan "zombi hücreleri" ortadan kaldırabilen bir aşı geliştirdi. Farelerde yapılan deneyler, aşıyı olan hayvanlarda yaşlanmanın önemli ölçüde geciktiğini gösterdi. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Yaşlanmama aşısı

Uzmanlar, deyim yerindeyse gençlik aşısını, insanlığın yaşam süresini etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak açıklıyor. Japon bilim insanları yaşlanma ve çeşitli hastalıklarla ilişkili "zombi hücreleri" ortadan kaldırabileceğini iddia ettikleri yeni bir aşıyı geliştirdiklerini vurguladı.
Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki aşının arkasındaki araştırma ekibi, çalışmalarının sonuçlarını Nature Aging dergisinde yayımladı.

DİYABET VE YAŞLILIK TEDAVİSİ


The Japan Times'ın bildirdiğine göre aşı verilen farelerde, yaşla birlikte biriken ve artrit ile damar sertleşmesi gibi durumlarla ilişkili olan "zombi hücreleri" olarak da bilinen yaşlanan hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü. Minamino, "Aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili diğer hastalıkların tedavisinde uygulanmasını bekleyebiliriz" diye duyurdu.

O HÜCRELER SAĞLIKLI HÜCRELERE ZARAR VERİR Mİ?

Zombi hücreler, zamanla bölünmeyi durduran ancak ölmeyen hücreler olarak da tanımlanıyor. Ancak, bu hücreler zamanla zararlı kimyasallar salmaya başladığından, sağlıklı hücrelere zarar veriyorlar ve iltihaplanmaya neden olabiliyor. Buna karşın Japon bilim insanları geliştirdikleri aşının, kendilerini yaşlanmış hücrelere bağlayan ve beyaz kan hücreleri tarafından uzaklaştırılmalarına izin veren antikorlar oluşturduğunu duyurdu. Çalışma kapsamında, aşı verilen farelerin, aşılanmamış farelere kıyasla daha yavaş bir oranda yaşlılıkla ilişkili hücre geliştirdiği bulundu. Ayrıca ekip, yeni aşının şu anda piyasada bulunan yaşlanma önleyici hücre tedavilerinden daha az olumsuz yan etkiye sahip olduğunu ve etkisinin daha uzun sürdüğünün altını çizdi.

Öte yandan, yaşlanma karşıtı tedaviler ve çözümler, bilim insanları için büyük bir arayış olmaya devam ediyor. Bu uygulamalar, genellikle yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve onunla ilişkili hastalıklarla mücadele etmeye istekli büyük yatırımcıları çekebiliyor.

Yeshiva Üniversitesi Albert Einstein Tıp Fakültesi Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucu başkanı Nir Barzilai, Newsweek'e verdiği demeçte, "Uzun yaşam için para harcamak isteyen kaç kişinin bulunduğunu bilemezsiniz. Milyarlarca dolarlık bir piyasa söz konusu?" şeklinde konuştu.

2011'den 2014'e kadar ABD merkezli Alkahest şirketi tarafından yayınlanan araştırmalar, genç farelerden alınan kanın yaşlı farelere verildiğinde beyin sağlığı üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. O zamandan bu yana, bilim insanları kanda yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılabilecek yaklaşık 8 bin protein tespit etti. 2021'in başlarında şirket, Grifols tarafından 146 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla satın alındı.
Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Genetik ve Gelişim Bölümü başkanı Gerard Karsenty, "Bu çalışmayı evrimsel bir perspektife koyarsanız, o kadar uzun yaşamamamız gerekiyordu. Yaşlanma, insanlığın bir icadıdır. İnsanoğlu dışında hiçbir hayvan türü kendi bedenini, doğayı aldatmayı başaramadı. Filler 100 yıl yaşayabilir ama bir milyon yıl önce 100 yıl yaşadılar. İnsanlar kendi vücutlarını alt ettiler” dedi.

Şimdiye kadar Alkahest ve Grifols, Alzheimer ve Parkinson dahil olmak üzere yaşa bağlı bir dizi hastalık ve durumu hedef alan aşama 2 denemelerine altı tedavi almayı başardı. Öte yandan, bazı bilim insanları, yaşa bağlı hastalıkların, insanların yüzyıl boyunca yaşam sürelerini uzatmalarına izin veren bilim ve tıptaki ilerlemelerin doğal sonucu olduğunu varsaydı.

İlgili Haberler
Cildi yağlı olanlar için maske kürleri
O ağrı kemik erimesinin habercisi olabilir
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı
İşten ayrılırken verilen kodlar nelere neden oluyor?
İşten ayrılırken verilen kodlar nelere neden oluyor?
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Netanyahu İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi Dünya
Netanyahu İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceklerini söyledi
'O zaman soralım bakalım' diyerek açıkladı. Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a sert sözler Spor
'O zaman soralım bakalım' diyerek açıkladı. Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a sert sözler
Sanatçılar "İlelebet Cumhuriyet" dedi Kültür Sanat
Sanatçılar "İlelebet Cumhuriyet" dedi
Elektrikli motosiklette tasarımlar değişiyor keyif de beraberinde geliyor Otomotiv
Elektrikli motosiklette tasarımlar değişiyor keyif de beraberinde geliyor
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü Teknoloji
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Kriptoda 80 bin TL’sini batırdığı arkadaşından askerlik şubesine kaçarak kurtuldu Gündem
Kriptoda 80 bin TL’sini batırdığı arkadaşından askerlik şubesine kaçarak kurtuldu
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi Ekonomi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi