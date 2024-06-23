Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi'nde bulunan üç katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan 69 yaşındaki Ali Avşar’ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdan giriş yapamayan ekipler, itfaiye merdiveni ile balkondan içeriye girdi. Evde yapılan incelemede, Ali Avşar’ın yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Avşar’ın cenazesi, gerekli incelemeler sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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