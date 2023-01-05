5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yaşlı adam evinde ölü bulundu 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Jandarma ekipleri yaşlı adamın şüpheli ölümünü araştırıyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:31
Takip Et

Yaşlı adam evinde ölü bulundu 

Yaşlı adam evinde ölü bulundu 
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde Karaabdülbaki köyünde bulunan sitedeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen Hayali Ersoy’un (63) ailesi, onu yerde hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Hayali Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayali Ersoy’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.   

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                             

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Fransa'da pratisyen hekimlerden protesto   
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
﻿Taliban ile Çinli şirket petrol arama konusunda anlaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.