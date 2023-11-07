Yaşlı adam ölü bulundu

Denizli’de yalnız yaşayan 63 yaşındaki şahıs, evinde solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Yaşlı adam ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde; yalnız başına yaşayan Ali Rıza Turhan’dan (63) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde kendisini solunum cihazına bağlı hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Turhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız bedeninde her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Turhan’ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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