16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi

Evde yaşlıların bakımını üstelenenler konusu TBMM'de. Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bu kişiler ve onların ilgilendikleri yaşlılar için, sigorta yapılmasını önerdi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 23:27
Takip Et

Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı. TBMM'de sigorta önerisi

TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi
+
Aa
-

Komisyonun hazırladığı taslak raporda, yaşlıların insan onuruna yakışır bakım hizmet almaları gerektiği vurgulandı. 

"Yaşlı bakımını üstlenen kişi, kapsamlı güvence altına alınmalı. Emekli maaşı yetmeyen yaşlılar, sosyal yardımlardan yararlanmalı."

Bu öneriler, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun taslak raporundan.

Raporda, yaşlılar ve onlara bakan kişilere ilişkin tespit ve öneriler yer verildi.

Buna göre, aile içinde yaşlılara bakanlar için, bakım verdiği sürece sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi önerildi.

Bu sistemin, yaşa bakılmaksızın bütün bireyleri kapsaması gerektiği belirtildi.

"UYGUN MODELLER BELİRLENMELİ"

Uzun dönemli yaşlı bakım sigortasının yeniden ele alınması konusu da raporda yer aldı. 2030-2040 yıllarındaki yaşlı artış oranına göre, Türkiye’ye uygun yeni bir model üzerinde çalışılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, yaşlıların insan onuruna yakışır bakım hizmeti almaları için önerilerde de bulunuldu. Bu kapsamda, ön lisans eğitimi alan bakıcıların istihdamına öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yalnız yaşayan yaşlıların, sosyal ve sağlık durumlarını izleyebilecek bir sistemin oluşturulması tavsiye edildi.   (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nesrin Kurnaz
16.01.2023 00:56
Her doğan bir yaşlı adayıdır.  
 
Parası olmayana çözüm olun
16.01.2023 00:01
Parrraaa pullaaa herşey bunlarla gerisi zaten bedava.. İnsan çalışsın mı, hastasına mı baksın, çalıştığı ile ekmek mi alsın ilacını mı alsın kirasını mı ödesin.Hep zenginler hasta olmuyor beyefendiler  
 
Mustafa bey
15.01.2023 23:38
Sokakta yatan insan kalmasın devlet bunu yapar ama suriyeliler afganlilar gitsin ak parti seçimi alır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
3
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
5
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
7
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Ankara'da silahlı saldırı
﻿Ankara'da silahlı saldırı
﻿Ankara'da silahlı saldırı
﻿Yolcu durağına çarptı ikiye bölündü
﻿Yolcu durağına çarptı ikiye bölündü
﻿Yolcu durağına çarptı ikiye bölündü
﻿Battaniye hırsızlığı kamerada
﻿Battaniye hırsızlığı kamerada
﻿Battaniye hırsızlığı kamerada
﻿Önce servis aracına ardından elektrik direğine çarptı
﻿Önce servis aracına ardından elektrik direğine çarptı
﻿Önce servis aracına ardından elektrik direğine çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.