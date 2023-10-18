Yaşlı adam tarlasında yanmış halde ölü bulundu

Karaman’da yaşlı bir adam tarlasında yanmış halde ölmüş olarak bulundu.

KAYNAK: İHA
Yaşlı adam tarlasında yanmış halde ölü bulundu

Karaman'ın merkeze bağlı Başkışla Köyü Kızılyer mevkisinde tarla içerisinde bir kişinin yanarak ölmüş olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya haber etti.

Tarlaya varan ekipler olay yerinde çevre güvenliği alırken, ölen kişinin Başkışla Köyü'nde ikamet eden 76 yaşındaki Hüseyin Küçükyaşar olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanmış halde cesedi bulunan yaşlı adamın kendisine ait tarlasında anız yaktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi 5 sette devirdi Spor
Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi 5 sette devirdi
Spor dünyası Filistin için ayağa kalktı. Destek mesajları yağdı Spor
Spor dünyası Filistin için ayağa kalktı. Destek mesajları yağdı
Doğuş Otomotiv'den kâr dağıtım kararı Ekonomi
Doğuş Otomotiv'den kâr dağıtım kararı
Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi Dünya
Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi
Bu da “Kızlar Çetesi”. Tam 2 milyonluk vurgun Gündem
Bu da “Kızlar Çetesi”. Tam 2 milyonluk vurgun
Mevduat faizlerinde beklenmedik gelişme! KKM'den çıkıp parasını bankaya yatıranlar yine ters köşe oldu Ekonomi
Mevduat faizlerinde beklenmedik gelişme! KKM'den çıkıp parasını bankaya yatıranlar yine ters köşe oldu
Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti Magazin
Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti