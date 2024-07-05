Yaşlı teyzeden İmamoğlu'na 'Sen televizyondakine benzemiyorsun'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetimindeki İstanbul'un çeşitli semt pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son ziyaretlerinden birinde, bir vatandaşla arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Pazarda dolaşan İmamoğlu'na yaklaşan bir vatandaş, "Sen televizyondakine benzemiyorsun, burada çok farklısın" yorumunu yaptı.

Bu yoruma karşılık olarak İmamoğlu, "Televizyonda beni hep kötü gösteriyorlar" şeklinde espriyle karışık bir cevap verdi. Vatandaşla olan samimi diyalog, çevrede bulunanların ve İmamoğlu'nun etrafındaki kalabalığın dikkatini çekti. S