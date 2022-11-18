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Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı

8 Kasım Salı günü gerçekleşen ay tutulmasının etkilerinin devam ettiğini belirten Kassandra "Dediklerimin hepsinin gerçekleşmesi bana ölüm kederi yaptırdı. Bu sene bitti artık rahat nefes alabiliriz diye düşünenler yanılıyor" dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:06
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Yatağından soğuk terler dökerek kalktı. Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı

Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
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Kassandra 11 gün önce "Yeryüzü için alarm zilleri çalıyor" başlıklı yazısında aynen şu satırları yazmıştı: "Yerin altı fokur fokur kaynıyor. İnanın şu satırları elim titreyerek yazmaya çabalıyorum. Şiddetli deprem yaşanacak. Bu deprem ülkemizde olmayacak. Ancak Türkiye'de de paniğe neden olan depremler yaşanacak. Bu dönemde evden çıkanların tüp, doğalgaz, elektrik gibi enerji kaynaklarını kapattığına emin olmalı. Açık bırakılan enerji kaynağı istenmeyen kazalara davetiye çıkartabilir. Ayrıca sel, yangın ve patlamalara karşı dikkatli olun ve tedbirinizi alın."

Bu olaylar zincirinin gerçekleşmesinin kendisine ölüm kederi yaptırdığını da belirten  Kassandra "Yanılmayı hiç bir zaman bu kadar istememiştim. Ama gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor" dedi.

Bu sene başka kabus görüp görmeyeceğimizi  öğrenebilmek için istihareye yattığını belirten ünlü astrolog Kassandra yataktan soğuk terler dökerek uyandığını belirtti. Ay tutulmasının etkilerinin devam edeceğini belirten Kassandra "Gökyüzünü karma karışık gördüm. Güneş, ay adeta yerinde duramıyordu. Uzayda bir şeyler olacak. Belki Dünyamıza bir şeyler düşecek. Yangınlara, depremlere, patlamalara karşı yine dikkatli olun" diye konuştu.

2023 yılının ilk aylarında da kabusların devam edeceğini belirten Kassandra "Bu etki Mart'ın ortasından sonra yavaşlayacak. Ondan sonra rahat bir nefes alacağız. Bu olaylar zincirini de 2023 yılına az bir zaman kala kaleme alacağım. İnanın o yazacaklarımı da bir solukta okuyup "Hahi be" diyerek iç geçireceğinizi şimdiden duyabiliyorum" dedi.

Doların tırmanışına devam edeceğini belirten Kassandra "Bunu düşürmek için bir çok formül ortaya konuyor. Ama bir formül üzerinde uzlaşma sağlanacak ve düşüş gerçekleşecek. O da ekonomistlerin dediği gibi 10 TL felan olmayacak. Yeni onların dediği gibi bu sene de olmayacak. Bu olay seçim tarihine yakın bir zamanda gerçekleşecek. Çünkü istihareye yattığımda bu olayı gördüm. Yaşlı bir amca "Bu zaman uygun. Bu hafta düşürün. Bu kurla seçime girersek bize oy vermeyi düşünenler kaçar. "Bakın doları da düşürdü" algısını yaşatmalıyız millete. Vatandaşa iyi zam da verince her şey istediğimiz gibi gelişecek" dedi.

"Ama ben bu olayın kalıcı olacağına inanmıyorum" diyen belirten  Kassandra "Yaklaşık 43 gün sonra yılbaşı. Yılbaşının ilk günü yapıcak zamları hep birlikte görüp yaşayacağız. Maaşlara yapılacak zam buhar olup uçacak. Bunu hesaplamak çok basıt. Aldınız maaşın tamamıyla kaç dolar alabileceğinizi öğrenin. Önümüzdeki ayki mnaaşınızla da aynısını yapın. Alacağınız dolar düşüyorsa bu paranızın değer kaybettiğinin göstergesidir" dedi.

 

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Vatandas
18.11.2022 12:17
kasandra efsanesi yine ortaya çikmiş ben istihareye yatmadan daha acayibini soylerim kahin olmaya gerek yok..:)  
 
ali veli
18.11.2022 12:10
bide depremin yerini soylememis  
 
Kaya Ozkok
18.11.2022 12:08
abi tamam da gecen sefer daha iyidi. bu yazi hafif kalmis  
 
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