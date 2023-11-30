Yatalak hasta ile dalga geçen kadınların videosu ortaya çıktı. Ekşi Sözlük’te tepki üstüne tepki geldi

Jiklet YouTube kanalında Pes isimli programlarıyla seyirci karşısına çıkan komedyen Pınar Fidan ve Seda Yüz skandal bir videoya imza attı.

Yatalak hastalar ile dalga geçen Pınar Fidan ve Seda Yüz sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.

Videoda iki kadın komedyenin yatalak hastalarla ilgili tepki çeken sözlerde bulundukları görülüyor.

Videoda şunlar konuşuluyor:

Ev Partisi yapanlar.. Şimdi sen ev partisi yapıyorum diyorsun sen nerede oturuyorsun Mecidiyeköy'de 6. katta oturuyorsun apartman dairesinde oturuyorsun müstakil evde mi oturuyorsun Villada mı oturuyorsun ev partisi yapıyorsun. Saat 10.00'da başlıyorsun benim tepemde arkadaşlar sadece bir ricam olacak biraz sessiz olabilirsek bir tık sesi düşürebilirsek eğer şey olacak çünkü komşular şikayet ediyor gelebilirler altta yatalak hasta var kusura bakma da biz kendimiz yatalak olduk o saatte zaten. Ben bu saatten sonra kısık sesle konuşamam artık yani.

Olan oldu işten geçti bir de komşunun yatalak olması tam olarak neyi değiştiriyor yani onu anlayamadım ben kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta. Daha iyi değil mi, avantaj değil mi? Evet ama şöyle bir şey de var oda değiştiremiyor ya mesela yani buradan çok gürültü geldi kalkayım diğer odaya gideyim diye bir şansı olmadığı için olabilir belki yani yatamıyor mu biz gürültü yapınca rahat yatamıyor mu ya da gece uyuyamadın diyelim ki o zaman gündüz uyursun nasıl olsa yatıyorsun senin başka planın mı var 7/24 yatıyorsun. Ne oluyor Yani gündüz uyursan gece uyumazsan. Sen kendi uyku saatini özlediğine sahipsin. Bütün gün aynı şekildesin sen. Bir şey yapmana gerek yok sadece aynı şekildesin gözünü kapatacaksın ya da gözünü açacaksın bu şekilde zaten hayatını planlıyorsun akşam kalkmıyorsun sabah yatmıyorsunuz vallahi.

Video, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitlelere ulaştı ve kitleyi ikiye böldü.

Olay Ekşi Sözlük’te de gündem oldu. Ekşi Sözlük yazarları tepki üstüne tepki gösterdi. İşte gelen yorumlar: