Yatırım araçları bu hafta ne kadar kazandırdı?

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Yatırım araçları bu hafta ne kadar kazandırdı?
Borsa kaybettirdi, peki dolar,euro ve altın ne yaptı. İşte haftanın kazandıranları...

Bu haftanın yatırım araçları performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybettirdi. Dolar, euro ve altın bu haftanın kazandıranları oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bu hafta en yüksek 9.368,51 puanı gördü ama haftayı kayıpla kapadı. Borsa haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

DÖVİZDE EN ÇOK KAZANDIRAN DOLAR OLDU

Dövizde bu haftanın en çok kazandıranı dolar oldu. Peki altın ne yaptı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 lirayla haftayı kapadı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 arttı ve 15 bin 43 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.

Dolar yüzde 0,80 artışla haftayı 32,2190 liradan tamamlayarak, en kazandıran yatırım aracı oldu. Euro ise yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,22 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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