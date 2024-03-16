Dünyanın en büyük tavuk firmasını Türk rakibi satın alıyor. Sektörde bomba etkisi yaptı

Taylandlı tavuk üreticisi CP, 1980’lerde 30 kişiyle başladığı Türkiye yatırımında 100 milyon doları aşan bir başarı hikayesine sahip. 1986’da İnegöl’de ilk yem fabrikasını kurdu ve bu süreçte Türkiye’ye 100 milyon doları aşan yatırım gerçekleştirdi.

CP, yıllık yem üretimi 1 milyon 200 bin tonun üzerinde ve bin 200’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Geçtiğimiz ay, CP, önemli bir satış gerçekleştirdi. 2010 yılında kurulan ve 19 milyon dolarlık yatırımla 40 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren CP Bilecik İleri İşlenmiş Ürünler fabrikasını kuran şirket, Ocak ayında bu tesisi 30 milyon dolara Aspiliç’e satma kararı aldı.

Aspiliç, 1998 yılında kurulmuş ve bu satın alma ile 2023’teki 80 bin tonluk piliç eti üretimini, 2024 sonunda yeni fabrikalarla birlikte 110 bin ton piliç eti ve 20 bin ton ileri işlenmiş et ürününe çıkarmayı planlıyor.

Tayland merkezli şirketin yeniden varlık satışına karar verdiği belirtiliyor. Bu taşınmazlar, resmi izinler verilmediği için şu anda gizli tutuluyor.

Ancak CP’nin Türkiye’deki varlığını, Turgutlu, Ankara, Hendek, Hayrabolu ve Tarsus’ta bulunan yem fabrikaları ile Turgutlu, Osmaneli ve İnegöl’deki kesimhaneleriyle sürdürdüğü biliniyor.

Taylandlı devin Türkiye’deki varlıklarını satma kararı, beyaz et sektöründe önemli değişikliklere işaret ediyor gibi görünüyor.