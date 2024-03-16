Esenyurt'ta yine olay yine kurşun yağmuru. Herkesin gözü önünde husumetlisine böyle saldırdı

Son yıllarda Esenyurt’ta yaşanan silahlı olayların sonu gelmiyor. Korkunç olay 14 Mart Perşembe günü Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada yaşandı.
Aralarına husumet bulunan, alacak- verecek davası olan Nurullah T. ve Hebun A. sokak üzerinde tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce Nurullah T., kaçarak yol üzerinde gördüğü mağazaya sığındı. Mağazada da olay büyüyünce Hebun A. silahını doğrulttu. Ardından Nurullah T., kasa tezgahının arkasına kaçarak gizlendi.
Hebun A., vatandaşların gözü önünde husumetlisine defalarca ateş etti. Hebun A. olay yerinden kaçarken o anlar kameraya yansıdı.
Mağaza içindeki bir kadın, korku ve panik içinde çığlık atmaya başladı. Ağır yaralanan Nurullah T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayıplara karışan Hebun A.’yı arama çalışmaları devam ediyor.