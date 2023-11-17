Yavru ayının içindeki çocuk ortaya çıktı. Balonla oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı

Annesiyle birlikte yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen yavru ayı, yolda duran balonu görünce annesini bırakıp oyuna daldı.

Yavru ayının içindeki çocuk ortaya çıktı. Balonla oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı

Annesiyle birlikte evine doğru gitmek isteyen yavru ayı, caddeden karşıya geçmek isterken yol kenarında duran balonu fark etti.

Balonu fark etmesiyle annesini bırakan ayı mazgala bağlanan kırmızı balonun yavaşça yanına yaklaşarak önce kokladı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.

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DAKİKALARCA BALONLA OYNADI

Balonu incelemeyi bırakan yavru ayı, ardından balonla oynamaya başladı.

Yavru aynının balonla oynadığı gören sürücüler ise araçlarını yavaşlattı. Yavru ayı dakikalarca balonla oynamaya devam ederken o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayının o halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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