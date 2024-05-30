Yavru kedi için seferber oldular: İtfaiyeden çifte kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA
Yavru kedi için seferber oldular: İtfaiyeden çifte kurtarma operasyonu

Tokat'ta bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ancak korkan kedi bu kez de itfaiye aracının motoruna kaçtı.

Tokat'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi için yoğun bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Araç sahibi Selçuk Narin'in fark etmesiyle başlayan olay, itfaiye ekiplerinin çabasıyla sonuçlandı.

Selçuk Narin, aracına binerken gelen kedi seslerini duydu ve yavru kediyi kurtarmak için çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine yardım istemek için itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti.

Zorlu çalışmalar sonucunda yavru kedi başarılı bir şekilde araç motorundan çıkarıldı. Ancak korkan kedi, bu sefer de başka bir itfaiye aracının motor kısmına kaçtı. İtfaiye ekipleri, ikinci kez kediyi kurtarmak için harekete geçti ve başarılı bir operasyonla kediyi güvenli bir alana bıraktı.

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