Traktörüne yuva yapan kuş için işlerini askıya aldı

Aşkale'nin Kurtmahmut köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Okan Karabulut, bu sene başlayacak çiftçilik işlerine odaklanmak için traktörünü bakıma götürdü. Ancak işler, beklenmedik bir durumla sekteye uğradı.

Traktörün bakımı için bayiye götürülen araç, kaputu açıldığında içinde bir yuva ve kuş yumurtalarıyla dolu olduğunu ortaya koydu. Bu durumu öğrenen Bayi Ramazan Çomaklı, hemen traktör sahibine bilgi verdi.

Okan Karabulut, traktöründeki yuvayı ve yumurtaları görünce şaşkınlık yaşadı ve işlerini bırakarak köyüne geri döndü. Karabulut, "Bayi traktörü bakarken bir kuşun gelip yuva yaptığını fark etti. Bakımı yaptırmadan geri döndüm. Şimdi anne kuşun gelmesini bekleyip yuvayı uygun bir yere taşıyacağız" dedi.

Anne kuşun gelmesinin ardından yuva farklı bir yere taşındı ve işler normale döndü.