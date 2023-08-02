Yavru kedileri gözünü bile kırpmadan katletti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ismi Ömer olduğu tespit edilen şahıs dün akşam saatlerinde çöp konteynırının yanındaki yeni doğmuş iki kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. 16 Yaşındaki çocuğun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

Yavru kedileri gözünü bile kırpmadan katletti

Trabzon’da kan donduran bir olay yaşandı. Ortahisar İlçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir şahıs, yeni doğmuş iki kedinin üzerine basarak öldürdü.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Günebakış’dan Hatice Üneş’in haberine göre; Cani şahıs yavru kedileri ayağıyla ezerek öldürdükten sonra çevrede kimse varmı diye kontrol edip hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Cani adamı telefon kamerasına kaydeden 16 yaşındaki çocuğun, kedilere süt vermek için hazırlandığı esnada sesleri duyup cama baktığı, ardından video kaydına başladığı öğrenildi. Çocuğun olayın ardından psikolojisinin bozulduğu ve tedavi için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve TRAHAYKO yetkilileri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri yavru kedileri ezerek öldüren caniyi aramaya başladı. Yapılan araştırmalarda aynı şahsın daha önce de kedileri toplayıp öldürdüğü ortaya çıktı.

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TRABZON EMNİYETİ YAKALADI

Yaşanan vahşet Trabzon gündemine bomba gibi düşerken, polisin her yerde aradığı şahıs yakalandı. Zihinsel engelli olduğu söyleyen şahıs hakkında işlem yapıldığını duyuran Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “İlimizde yavru bir kediye eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şahıs emniyet birimlerimizce yakalanmıştır. Zihinsel engelli olduğu tespit edilen şahıs gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası adli mercilere sevk edilecektir.” ifadelerini kullandı.

Şahsı tanıyan mahalle sakinleri adamın yakasına yapışarak tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kaçan şahıs kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası aranan şahıs yakalandı.

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