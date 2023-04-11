Yavru köpeğe işkence: Suç duyurusunda bulunuldu

Merkezefendi ilçesinde işkence gördüğü tespit edilen sahipsiz köpek yavrusu tedavi edildi. Bölgedeki hayvanseverler, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bölgedeki sahipsiz hayvanları beslediğini belirten Ahmet Keskin Keskin, köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği söyleyerek, boynunda delik bulunduğunu gördüğü yavru köpeği veterinere götürdü.

"BU BİR VAHŞET"

Keskin, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet."

Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini söyledi.(AA)