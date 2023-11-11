'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü

Siirt'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Safiye Beştaş (80), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
'Yaya geçidi'nde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AU 900 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden geçmek isteyen Safiye Beştaş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Beştaş, ağır yaralandı.

yaya-gecidinde-hafif-ticari-aracin-carptigi-yasli-kadin-oldu-7151-dhaphoto1.jpg

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beştaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yaya-gecidinde-hafif-ticari-aracin-carptigi-yasli-kadin-oldu-7151-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
e-YDS sonuçları açıklandı Gündem
e-YDS sonuçları açıklandı
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı Gündem
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu Gündem
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu Gündem
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı Spor
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme Gündem
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz Gündem
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz