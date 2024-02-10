Yaya geçidinde motosiklet kazası

Kaynak: İHA
Yaya geçidinde motosiklet kazası
Tekirdağ’da iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yaya Geçidindeki kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Santral istikametine seyreden B.G.’nin kullandığı 34 FRG 028 plakalı motosiklet ile yaya geçidinde dönüş yapan S.I.’nın kullandığı 59 AFF 935 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü S.I. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, iki motosikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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