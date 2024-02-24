Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu

Kaynak: İHA
Yaya geçidini kullanmayınca canından oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yaşlı adam, karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Ankara-Eskişehir Yolu'nda meydana gelen kazada, yaşlı bir adam olan Asım Onaran (81), yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın detaylarına göre, Doğan K. yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asım Onaran'a çarptı.

Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğu bölgede yaklaşık 170 metre uzaklıkta bir yaya geçidi bulunmasına rağmen, yaşlı adamın yaya geçidini kullanmadığı belirlendi.

Olayın ardından, savcı ve polis ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

Asım Onaran'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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