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Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Kocaeli'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Niyazi A.'ya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nim yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Niyazi A. hastaneye kaldırılırken, eşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:12
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Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Yaya yolunda dehşet! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
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İHA
Kaza, Derince'de İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişiminde meydana geldi. Evine gitmekte olan Niyazi A.'ya (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Niyazi A., tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Niyazi A., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, belediye otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


ACILI KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaya geçidinde, kanlar içinde ambulans bekleyen yaralı Niyazi A.'nın eşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı kadın, "Oğlum babana araba çarptı" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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