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Türk sporcu rakibini yenince ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Kocaeli’de düzenlenen karma dövüş sanatları organizasyonda Türk sporcu Kadir Dalkıran'ın rakibini yenmesiyle alana girmek isteyen seyirciler tribünden atladı. Engel olmaya çalışan güvenlik güçleriyle sahaya atlayan vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 06:19
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Türk sporcu rakibini yenince ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Türk sporcu rakibini yenince ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu
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Kocaeli’de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakalarının düzenlendiği Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu’nda ortalık karıştı. Bir grup seyirci Türk sporcu Kadir Dalkıran’ı desteklemek için salondaki yerini aldı.

SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'nın haberine göre; müsabakada Kadir Dalkıran’ın rakibini yenmesi neticesinde seyirciler tribünden alana atlamak istedi. O sıra özel güvenlik görevlileri alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı. Sporcu Kadir Dalkıran da mikrofonla sakin olma çağrısında bulunsa da tartışma devam etti. Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

TAŞKINLIK ÇIKARANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çıkan kavganın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taşkınlık çıkaran vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Tekrar sıkıntı yaşanmaması adına salon içerisinde ve dışarısında görev alan polis ve bekçi sayısı artırıldı. Kavga anları kameralara yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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