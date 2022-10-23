İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak

Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçeleri ile Kocaeli'de ekmeğe zam geldi.

İznik ve Orhangazi'de 210 gram ekmek 4 liradan 5 liraya çıkarılırken, Kocaeli'de ise ekmeğe 1 Kasım'dan itibaren zam gelecek. Şehirde 210 gram ekmek 5 liradan satılacak.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, artışın nedenini enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlarken, “200 lira olan maya yaklaşık 400 lira oldu. Giderler çok yüksek. Kent merkezinde henüz ekmeğe zam yok ama beklenti var” dedi.