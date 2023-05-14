Yayın yasağı ne zaman kalkacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaşmıştı.

Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyordu.

YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.