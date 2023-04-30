Yayla evleri nisan sonunda kar altında! İnsan boyunu geçti

Kışın yoğun kar ve fırtınanın etkisiyle tamamı karla kaplanan Ardahan'ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki ev ve iş yerleri nisan ayı sonunda hala kara gömülü.

Yayla evleri nisan sonunda kar altında! İnsan boyunu geçti

Ardahan'da yayla evleri, halk pazarı, lokanta ve kıraathanelerin bulunduğu yaklaşık 300 haneli turistik Bülbülan Yaylası’nda bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredince kar erimedi. Her yıl Ardahan ve Artvin’den gelen yaylacıları misafir eden, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan yaylada evlerin ve işyerlerinin üzerindeki kar kalkmadı. Yaylacılardan Şenol Bozkurt, Bülbülan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerleşim alanı olduğunu belirterek, “Ardahan'a 40 kilometre uzaklıktaki Bülbülan Yaylası aynı zamanda turistik bir yayla. Yaylamız, kış aylarında kar yağışının çok fazla olması sebebiyle trafiğe kapatılıyor. Geçtiğimiz hafta yol trafiğe açıldı, biz de yaylamızı görelim istedik. Yaylalarımız, dükkanlarımız nisan ayının sonuna gelmemize rağmen halen daha kar altında. Bir aya kadar karların erimesini bekliyoruz. Karlar eriyince yaylamız yeniden doğasever, misafirlerini ağırlayacak" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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