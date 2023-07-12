Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribi tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan yaz gribiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribi tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan spazmla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan yaz gribiyle ilgili detaylar…

YAZ GRİBİ NEDİR?

Yaz gribi, soğuk algınlığı veya grip benzeri bir tür enfeksiyon hastalığıdır fakat yaz gribi, kış aylarında sıklıkla görülen gribe sebep olan influenza dışında daha birçok farklı virüs aracılığıyla meydana gelebilmektedir.

Çoğu kişi grip sezonunu soğuk havalarla özdeşleştirse de yazın da gribe yakalanılabilir. Bilindiği gibi soğuk havalar ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi, virüsün yayılımını kolaylaştırsa da gribin tek sebebi hava sıcaklığı değildir. Hasta olan kişiye temasla kolaylıkla bulaşan yaz gribi, influenza gribinden çok farklı semptomlar göstermese de kişinin hastalık geçmişine göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

YAZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüksek ateş

-Titreme

-Öksürük

-Burun akıntısı

-Baş ağrısı

-Yorgunluk

-Baş dönmesi

-Boğazda kuruluk

-Kas ağrısı

YAZ GRİBİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavi süreci hastanın sağlık geçmişine bağlı olarak değişiklik gösterse de çoğu yaz gribi vakası herhangi bir tedavi gerektirmeden geçer. Yeterli beslenme ve dinlenme ile bir hafta içerisinde kişi yaz gribinin tüm semptomlarından kurtulabilir. Fakat hem hastalığın şiddeti hem de kişinin altta yatan farklı hastalıklarına bağlı olarak yaz gribi semptomlarının giderilmesine yönelik çeşitli ilaçlar tedavi sürecinde kullanılabilir. Yaz gribi, bir virüs enfeksiyonu olması ve grip benzeri semptomlar göstermesi nedeniyle tedavi sürecinde antiviral ilaçlar çoğu zaman başarılı sonuçlar verir.

Uzmanların önerilerine göre semptomların ortaya çıkmasından sonra 48 saat içerisinde alınan antiviral ilaçlar hastalığın ilerlemesini ciddi ölçüde durdurur. Yeniden belirtmek gerekir ki farklı bir hastalık geçmişine sahip kişilerin yukarıda belirtilen semptomlar gösterdiğinde en kısa sürede uzmana danışmalıdır.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı. Kopacak fırtınayı duyurdu Ekonomi
Selçuk Geçer doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı. Kopacak fırtınayı duyurdu
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine dava Güncel
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine dava
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye: Bedel ödeteceğiz Dünya
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye: Bedel ödeteceğiz
Osmaniye'de orman yangını Güncel
Osmaniye'de orman yangını
İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı Siyaset
İmamoğlu cephesinden yeni parti açıklaması. İddia kulisleri sallamıştı
Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar
Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek Güncel
Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek