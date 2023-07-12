Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribi tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan spazmla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan yaz gribiyle ilgili detaylar…

YAZ GRİBİ NEDİR?

Yaz gribi, soğuk algınlığı veya grip benzeri bir tür enfeksiyon hastalığıdır fakat yaz gribi, kış aylarında sıklıkla görülen gribe sebep olan influenza dışında daha birçok farklı virüs aracılığıyla meydana gelebilmektedir.

Çoğu kişi grip sezonunu soğuk havalarla özdeşleştirse de yazın da gribe yakalanılabilir. Bilindiği gibi soğuk havalar ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi, virüsün yayılımını kolaylaştırsa da gribin tek sebebi hava sıcaklığı değildir. Hasta olan kişiye temasla kolaylıkla bulaşan yaz gribi, influenza gribinden çok farklı semptomlar göstermese de kişinin hastalık geçmişine göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

YAZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yüksek ateş

-Titreme

-Öksürük

-Burun akıntısı

-Baş ağrısı

-Yorgunluk

-Baş dönmesi

-Boğazda kuruluk

-Kas ağrısı

YAZ GRİBİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavi süreci hastanın sağlık geçmişine bağlı olarak değişiklik gösterse de çoğu yaz gribi vakası herhangi bir tedavi gerektirmeden geçer. Yeterli beslenme ve dinlenme ile bir hafta içerisinde kişi yaz gribinin tüm semptomlarından kurtulabilir. Fakat hem hastalığın şiddeti hem de kişinin altta yatan farklı hastalıklarına bağlı olarak yaz gribi semptomlarının giderilmesine yönelik çeşitli ilaçlar tedavi sürecinde kullanılabilir. Yaz gribi, bir virüs enfeksiyonu olması ve grip benzeri semptomlar göstermesi nedeniyle tedavi sürecinde antiviral ilaçlar çoğu zaman başarılı sonuçlar verir.

Uzmanların önerilerine göre semptomların ortaya çıkmasından sonra 48 saat içerisinde alınan antiviral ilaçlar hastalığın ilerlemesini ciddi ölçüde durdurur. Yeniden belirtmek gerekir ki farklı bir hastalık geçmişine sahip kişilerin yukarıda belirtilen semptomlar gösterdiğinde en kısa sürede uzmana danışmalıdır.