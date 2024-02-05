Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır. İşte faydaları saymakla bitmeyen mucize ot

Cemile Balcı
Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır. İşte faydaları saymakla bitmeyen mucize ot
Böbrek ve safra taşlarını düşüren, sarılıkta faydalı olan faydaları saymakla bitmeyen mucize ot olarak bilinen karahindiba otu dikkat çekti.

Karahindiba otu, doğanın bize sunduğu mucizevi bitkilerden biri olmasıyla dikkat çekti.

Bileşikgiller ailesine ait olan bu bitki, çeşitli yerlerde kolayca yetişir. Yaprakları yuvarlak ve sarı çiçekleri vardır. Taze yapraklarını salata olarak tüketebilirsiniz.

Kökü, Torexacin, levulin, inulin ve şeker gibi maddeler içerir. Yapraklarını bahar aylarında, kökünü ise sonbaharda toplayıp kurutabilirsiniz.

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Karahindiba otu, pek çok sağlık sorununa iyi gelir.

-İdrar yollarını temizler, mesane ve bağırsak iltihabını önler. Göğsü rahatlatır, öksürüğü azaltır.

-Balgamı giderir, ishali durdurur.

-Karaciğerin şişmesini engeller, safra ve böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur.

-Sarılığa karşı etkilidir.

-Emziren anneler için de faydalıdır, sütü artırır.

-Taze filizleri koparıldığında çıkan süt, dişleri beyazlatır. Kökü öğütülüp kahve yapılabilir.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR VE İÇİLİR?

Karahindiba otu, antioksidan özelliği sayesinde kilo vermeye de katkı sağlar.

Karahindiba çayı yapmak için bitkinin yeşil kısımlarını, çiçeklerini veya kökünü kullanabilirsiniz.

Ayrıca karahindiba kökünden kahve de yapabilirsiniz.

Karahindiba çayını kahvaltıdan önce ve sonra yarım bardak olacak şekilde içmeniz önerilir.

Karahindiba çayının tadı acıysa, karanfil, limon, bal gibi aromatik bitkiler veya maddeler ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Ancak karahindiba çayını fazla içmemeye dikkat edin, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

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