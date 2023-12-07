Yaz saati uygulaması yüzünden sabah karanlıkta çocuğunu okula götüren veli isyan etti

Yaz saati uygulaması devam eden ülkemizde sabah erken saatlerde okula, işe gidenler karanlıkta gitmekten şikayet ediyor. Sosyal medyada gündem olan videoda çocuğunu karanlıkta okula götürmeye çalışan veli isyan etti:“Sokakta bir tek biz bir de baskına giden özel harekat var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya.”

KAYNAK: Haber Merkezi
Yaz saati uygulaması yüzünden sabah karanlıkta çocuğunu okula götüren veli isyan etti

Yaz saati uygulaması devam eden ülkemizde sabah erken saatlerde okula, işe gidenler karanlıkta gitmekten şikayet ediyor. Sosyal medyada gündem olan videoda çocuğunu karanlıkta okula götürmeye çalışan veli isyan etti:
“Sokakta bir tek biz bir de baskına giden özel harekat var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya.”

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