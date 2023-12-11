İmamoğlu'ndan flaş yaz saati uygulaması açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan yaz saati uygulaması ile ilgili açıklama geldi. Uygulamaya tepki gösteren İmamoğlu "Herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan flaş yaz saati uygulaması açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de 7 yıldır yürürlükte olan ''yaz saati'' uygulamasına tepki gösterdi, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Ekrem İmamoğlu, ''Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın güvenlik sorununa da yol açtığını belirten İmamoğlu, "Herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor." dedi.

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 2016 yılında başlamıştı.

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, uygulamanın kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi vermişti.

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