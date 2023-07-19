Yaz sıcaklarında menopoz şikâyetleri nasıl en aza indirilir? Madde madde ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Yaz sıcakları ülkemizi kasıp kavururken sıcakların kadınların korkulu rüyası olan menopozun etkilerinin artmasına neden olduğu biliniyor.

Diğer yandan sıcakların da arttığı menopozun etkilerinin nasıl azaltılacağı konusu araştırılmaya devam ediyor.

Kadınların korkulu rüyası olan menopozun nasıl en aza indirileceği madde madde ortaya çıktı.

İŞTE O MADDELER…

- Sigarayı bırakmalısınız.

- Kafeinli içecekleri tüketmemelisiniz.

- Beyaz un, şeker ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.

- Süt ve süt ürünlerine ağırlık vermelisiniz.

- Düzenli egzersiz yapmalısınız.

- Gün aşırı (haftada 3 kez) tempolu 30-40 dakika yürümelisiniz.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz tıpkı bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi hayatın bir dönemidir. Menopoz döneminde yumurtalıklardaki (overler) folikül miktarı azalır ve buna bağlı olarak östrojen üretimi azalır. Zamanla östrojen üretimi kesilir ve yumurtalıklar küçülür. Buna bağlı olarak adet döngüsü kesilir ve üreme yeteneği kaybolur. Menopoz sözcüğü Yunanca mens (ay) ve pause (durmak) sözcüklerinden türemiştir. Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlamaktadır. Menapoz yaşı dünya genelinde 45-55 yaştır. Yapılan çalışmalar Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 46-48 olduğunu göstermektedir.

MENOPOZ SONRASI GÖRÜLEN BELİRTİLER NELERDİR?

Premenapozda görülen belirtiler devam eder.

Uzun süreli östrojen azlığı sonrası genital organlarda atrofi yani küçülme görülür. Rahim, vajina ve vulva ve üretrada küçülme olur. Buna bağlı olarak sık idrara çıkma, kabızlık, vulvada kaşıntı, ağrılı cinsel birliktelik, rahim sarkması, idrar kaçırma, idrar kesesinde sarkma, makatta sarkma olabilir.

Deride, saç köklerinde ve ter bezlerinde östrojen reseptörleri vardır. Menopoz sonrası buna bağlı değişiklikler ortaya çıkar. Deri incelir, kolajen miktarı azalır. Saç ve kıl miktarı azalır. Cilt kurur, esnekliğini kaybeder ve yara iyileşmesi gecikir. Çene, dudak ve göğüste kalın tüyler çıkabilir. Koltuk altı ve genital bölgede kıl miktarı azalır.

Menopoz döneminde ağız kuruluğu, ağızda kötü tat ve diş eti hastalıkları olabilir. Kabızlık ve basur sık görülür. Reflü ve safra taşına da sık rastlanır.

Kadınlarda kalp hastalıklarına yakalanma riski menopozla birlikte artar. Östrojen koroner kalp hastalıkları riskini azaltan bir hormonken menopozla birlikte östrojen azalmasıyla koroner kalp hastalıkları riski artar. Menopozla birlikte kolesterol artar. Yüksek tansiyon ortaya çıkabilir. Damar sertliği görülür.

Menopozla görülen diğer bir önemli problem osteoporozdur. Osteoporoz kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucu kırıklara davetiye çıkarır. Menopozlu kadınlar her yıl kemik kitlelerinin % 3-4'ünü kaybederler.

Şişmanlama: Menopoz sonrası kadınlarda metabolik hız yavaşlar, kilo artışı görülür.

Cinsel isteksizlik baş gösterir.