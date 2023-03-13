Avukatlığı bırakıp bu işe girmişti. Yetkililer hayvan yetiştiriciliğini bırak dedi. Yazıklar olsun

Erdem AVŞAR / ÖZEL HABER

Türkiye’de ilaç, yem, su, elektrik gibi artan maliyetler nedeniyle çiftçilik çok zor bir hale gelirken bunun bir örneği de yakın zamanda yaşandı.

Daha önce avukatlık mesleğini bir kenara bırakarak koyun sürüsü alan ve hayvan yetiştiriciliği işine başlayan Çobanavukat lakaplı çiftçi bütün sürüsünü satma kararı aldı.

Yaptığı paylaşımlarla birçok takipçi toplayan Çobanavukat merada sularının kuruduğunu, belediye, tarım ilçe müdürlüğü ve kaymakamlık yetkililerinin kesinlikle yardımcı olmadığı gerekçesiyle yetiştiriciliği bırakma kararı aldığını söyledi.

YETKİLİLER “HAYVANCILIĞI BIRAK” DEDİ

İşin en acı kısmı ise Çobanavukatın Twitter hesabında yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Çobanavukat, yetkilerin yardım etmediği gibi, hayvan yetiştiriciliğini bırakmasını tavsiye ettiğini yazdı.

Tarım ülkesi Türkiye’de yetiştiriciliğin, çiftçiliğin desteklenmesi gerekirken, vatandaşlar yetkililerce tarımdan uzaklaştırılıyor.

Çobanavukat ise paylaşımında ve takipçilerine verdiği cevaplarda şu ifadeleri kullandı:

“Sürümün tamamını satıyorum.. Almak isteyenler mesaj atabilir.. 230 koyun..

Cins: Anadolu Merinos

Yer: Eskişehir Seyitgazi

Sebebi: Merada Çeşme kurudu. Belediye kaymakam tarım ilçe ve diğer kurumların hiçbirisinin umrunda olmadı.

Hatta hayvancılığı bırakın bile dediler..

Böyle olmamalıydı. Böyle idarecilik böyle zihniyet olmamalıydı..

Kaymakamlıkta derdimi anlattığımda yazı işleri müdürü kendiniz sondaj atıp çeşme yaptırın demişti.

Maliyeti muhtemelen o çalışanın 1 yıllık maaşından fazla ama işte ancak çözüm önerisi bu oldu..

Koyunları durgun su olan bir göletten suluyoruz.

İnanın kimse köpeğine bile o suyu içirmek istemezken biz gebe koyunları o sudan içirmek zorunda kaldık ve düşük yapan birçok koyunumuz oldu. Satmayıp ne yapabiliriz”