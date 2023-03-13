13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avukatlığı bırakıp bu işe girmişti. Yetkililer hayvan yetiştiriciliğini bırak dedi. Yazıklar olsun

Avukatlığı bırakıp bu işe girmişti. Yetkililer hayvan yetiştiriciliğini bırak dedi. Yazıklar olsun

Yıllar önce avukatlık mesleğini bırakarak koyun sürüsü alan ve yetiştiricilik işine giren Çobanavukat lakaplı çiftçi merada suyun kuruması ve yetkilerin “Hayvancılığı bırak” demesi üzerine sürüsünü satma kararı aldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:53
Takip Et

Yazıklar olsun. Yetkililer hayvan yetiştiriciliğini bırak dedi. Avukatlığı bırakıp bu işe girmişti

Avukatlığı bırakıp bu işe girmişti. Yetkililer hayvan yetiştiriciliğini bırak dedi. Yazıklar olsun
+
Aa
-

Erdem AVŞAR / ÖZEL HABER

Türkiye’de ilaç, yem, su, elektrik gibi artan maliyetler nedeniyle çiftçilik çok zor bir hale gelirken bunun bir örneği de yakın zamanda yaşandı.

Daha önce avukatlık mesleğini bir kenara bırakarak koyun sürüsü alan ve hayvan yetiştiriciliği işine başlayan Çobanavukat lakaplı çiftçi bütün sürüsünü satma kararı aldı.

Yaptığı paylaşımlarla birçok takipçi toplayan Çobanavukat merada sularının kuruduğunu, belediye, tarım ilçe müdürlüğü ve kaymakamlık yetkililerinin kesinlikle yardımcı olmadığı gerekçesiyle yetiştiriciliği bırakma kararı aldığını söyledi.

YETKİLİLER “HAYVANCILIĞI BIRAK” DEDİ

İşin en acı kısmı ise Çobanavukatın Twitter hesabında yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Çobanavukat, yetkilerin yardım etmediği gibi, hayvan yetiştiriciliğini bırakmasını tavsiye ettiğini yazdı.

Tarım ülkesi Türkiye’de yetiştiriciliğin, çiftçiliğin desteklenmesi gerekirken, vatandaşlar yetkililerce tarımdan uzaklaştırılıyor.

Çobanavukat ise paylaşımında ve takipçilerine verdiği cevaplarda şu ifadeleri kullandı:

“Sürümün tamamını satıyorum.. Almak isteyenler mesaj atabilir.. 230 koyun..
Cins: Anadolu Merinos
Yer: Eskişehir Seyitgazi
Sebebi: Merada Çeşme kurudu. Belediye kaymakam tarım ilçe ve diğer kurumların hiçbirisinin umrunda olmadı.

Hatta hayvancılığı bırakın bile dediler..

Böyle olmamalıydı. Böyle idarecilik böyle zihniyet olmamalıydı..

Kaymakamlıkta derdimi anlattığımda yazı işleri müdürü kendiniz sondaj atıp çeşme yaptırın demişti.

Maliyeti muhtemelen o çalışanın 1 yıllık maaşından fazla ama işte ancak çözüm önerisi bu oldu..

Koyunları durgun su olan bir göletten suluyoruz.

İnanın kimse köpeğine bile o suyu içirmek istemezken biz gebe koyunları o sudan içirmek zorunda kaldık ve düşük yapan birçok koyunumuz oldu. Satmayıp ne yapabiliriz”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
3
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
4
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
5
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
6
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Gölköy Barajı tamamen doldu
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Dolandırıcılık şüphelisi Kırklareli'de yakalandı
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿Neymar'ın geleceği belli oldu. Takımdan ayrılıyor mu
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
﻿YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.