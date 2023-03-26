Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi’ni yıkıyorlar! Öğrenciler alınmıyor, gözaltılar var

Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi’ne iş makineleri sokuldu. Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, gönüllüler gözaltına alındı.
Yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
“Gönüllülerimiz gözaltına alındı koordinatörümüzü de atacaklar korkunç bir şiddet uyguluyor polis avukat desteği lazım lütfen yardım edin”
“Desteğe gelenleri gözaltına alıyorlar video çektirmiyorlar şiddet uyguluyorlar lütfen yayın avukat desteği lazım karakola gidecek aklınıza gelen kim olursa söyleyin”
“Desteğe gelenleri gözaltına alıyorlar video çektirmiyorlar şiddet uyguluyorlar lütfen yayın”
“Şiddet uyguluyorlar polis geldi köpeklere nolduğunu Ahmet Abi’ye naptıklarını bilmiyoruz naci inciyi boğaziçi üniversitesini etiketleyin ulaşabildiğiniz insanlara ulaşın 70 köpeğimiz var barınağı yıkıyorlar”
“Gönüllümüz Suzanna’yı yerlerde sürüklemişler Koordinatörümüz Defne’yi yaka paça kucaklayıp atmışlar okuldan köpeklere ne olacak bilmiyoruz herkese yayın”
“Barınağa giden yolu şerit çekip kapatmışlar pazar sabahı kimse yokken bizi yerimizden söküp atmaya çalışıyorlar”
“Bizi fiziksel güç ve zorla çıkarmaya çalışıyorlar içerideki gönüllüleri almış olabilirler Ahmet Abi’ye ulaşamıyoruz ACİL OLARAK BARINAĞA GELİN OKULA KARŞI DURUN LÜTFEN”
“Barınağa buldozerlerle girdiler içerideki gönüllüleri itmişler Ahmet Abi’yi bulamıyoruz almış olabilirler barınağa müdahale başladı lütfen barınağa gelin”