Yazın geç gelmesinin sağlığa zararları ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, yazın geç gelmesinin psikolojik olarak insanları nasıl etkilediğine dair bilgi verdi.

Ayfer Özdemir, yaz mevsiminin gecikmesinin, insanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiğini dile getirdi.

Uzm. Dr. Ayfer Özdemir şu sözleri kullandı:

“Yaz mevsimi, güneş ışığının artması, sıcaklığın yükselmesi ve doğanın canlanması ile birlikte insanların enerji seviyesini, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgısını ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yaz aylarında insanlar daha fazla sosyal aktiviteye katılır, tatil yapar, spor yapar ve dinlenir. Bu faktörler de psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler. Ancak bazen yaz mevsimi beklenenden daha geç gelir veya çok kısa sürer. Bu durumda insanlar güneş ışığından, sıcaklıktan ve doğadan yeterince faydalanamaz. Bu da melatonin hormonunun artmasına, serotonin hormonunun azalmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Melatonin hormonu uyku düzenini sağlar, ancak fazla salgılandığında depresyon ve yorgunluk gibi belirtilere yol açar. Serotonin hormonu ise ruh halini düzenler, ancak azaldığında anksiyete ve stres gibi sorunlara neden olur”

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Üzüntü, sebepsiz ağlama, boşlukta olmak veya umutsuzluk duyguları

-Değersizlik, suçluluk duygusu, geçmiş başarısızlıklarda kendini suçlamaya takılma

-Düşünme, konsantre olma, karar verme ve bir şeyleri hatırlamada sorunlar

-Düşünme, konuşma veya hareket etmede yavaşlama

-En küçük konularda bile öfke patlamaları, sinirlilik hissi veya hayal kırıklığı

-Hobiler, spor veya cinsellik gibi normal aktivitelerin çoğuna veya tümüne karşı ilgi veya zevk kaybı

-İştahta azalma ve kilo kaybı ya da artan yeme isteği ve kontrolsüz kilo alımı

-Kaygı, ajitasyon veya huzursuzluk

-Sebebi belirsiz fiziksel problemler, sırt veya baş ağrısı gibi

-Sık veya tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri, veya intihar girişimleri

-Uykusuzluk veya çok fazla uyumak da dahil olmak üzere uyku bozuklukları

-Yorgunluk ve enerji eksikliği, en ufak işlerin bile çaba gerektirmesi