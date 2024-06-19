Yazın uzun yola çıkacaklara dikkat. İşte araba bakımının incelikleri...

Uzun yolda önemli rol oynayan araba bakımıyla ilgili önemli detayları uzmanlar açıkladı.

İşte detaylar...

• Motor Yağı Kontrolü: Otomotiv mühendisi Dr. Emre Alkin'e göre, motor yağı, aracın en önemli akışkanlarından biridir ve her 3000 ila 5000 kilometrede bir değiştirilmesi önerildi. Yazın uzun yolculuklar öncesinde yağ seviyesinin ve kalitesinin kontrol edilmesi, motorun sağlıklı çalışmasını sağladığı ifade edildi.

• Radyatör Sıvısı: Araç soğutma sistemleri uzmanı Prof. Dr. Leyla Arsan, radyatör sıvısının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu sıvı, motorun aşırı ısınmasını önleyerek yaz sıcaklarında kritik bir rol oynadığının altı çizildi.

• Fren Hidroliği: Trafik güvenliği uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım, fren hidroliğinin her iki yılda bir değiştirilmesi gerektiğini ve bu sıvının durumunun, özellikle uzun yolculuklar öncesinde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

• Lastik Bakımı: Lastik uzmanı John Tully, lastiklerin hava basıncının ve diş derinliklerinin kontrol edilmesinin, güvenli bir sürüş için hayati önem taşıdığını ifade etti. Lastiklerin durumu, aracın yol tutuşunu ve frenleme performansını doğrudan etkiledği bildirildi.

• Elektrik Sistemi ve Akü: Otomotiv elektrik sistemleri üzerine çalışmalar yapan Dr. Selin Sayek Böke, akünün durumunun ve elektrik bağlantılarının sağlamlığının, özellikle uzun süreli kullanımlarda aracın güvenilirliği için önemli olduğunu belirtti.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında, yazın uzun yolculuklar öncesinde aracınızın bakımını ihmal etmemeniz, güvenli ve konforlu bir seyahat için önemli olduğu vurgulandı.

Eğer aracınızın bakımı konusunda emin değilseniz, yetkili bir servise danışmanız önerildi.