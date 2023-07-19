ÖSYM 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Peki, YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 1. Dönem) ait sonuçlar adayların erişimine açıldı.

ÖSYM, YDUS sonuçlarını açıkladığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır." denildi.

2023 YDUS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2023-YDUS 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Kadın Hastalıkları ve Doğum Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 64 numaralı sorunun "A" seçeneği olarak girilmiş cevabının "D" seçeneği olarak değiştirilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, YDUS sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.