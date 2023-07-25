Yedekte tutulan telefonlar kapatılacak! Kritik uyarı geldi

Telefonların IMEI (mobil cihaz kodu) numaralarının kopyalanmasını engelleyebilmek amacıyla geçtiğimiz yıl yeni bir düzenleme yapılmıştı.

Yapılan düzenleme ile birlikte 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cihazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılacağı açıklanmıştı.

1 OCAK TARİHİ İLE YEDEK TELEFONLAR KULLANILAMAYACAK

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yapılan araştırma, tüketicilerin yüzde 28’inin eski telefonlarını yedekte durması için halen sakladığını ortaya çıkardı.

ARTIK ‘YENİLENMİŞ CİHAZLAR’ KULLANILIYOR

Yenilenmiş cihaz pazarının önde gelen oyuncularından Easycep Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akif Özdemir, tüketicilerin, yedekte tuttukları telefonların kullanıma kapatılması tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Özdemir, eski telefonlar için anında teklif verdiklerini dile getirerek, “Kapıya kadar kurye de gönderiyoruz. Cihaz teslim edildiği an ödeme de yapılıyor. Bu yıl yenilenmiş telefon alma eğiliminde geçen seneye göre iki kata yakın artış var” dedi.

VERİ GÜVENLİĞİNDE SORUN YAŞANMIYOR

Yenilenmiş telefonların peşin fiyatına 12 ay taksit ve 12 ay garantiyle alınabildiğine vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti:

“İki hafta süre zarfında iade hakkı var. Yenilenmiş telefonlar, orijinal parça ve veri güvenliği ile de öne çıkıyor. Mayıs ayında 12 ilde 1000 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, yenilenmiş telefonun ne olduğunu öğrenen tüketicilerin yüzde 31’i alışverişlerini bu yönde yapabileceklerini ifade etti. Aralık 2022’de bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.” dedi.