Yedekte tutulan telefonlar kapatılacak! Kritik uyarı geldi

Yaşanan ekonomik kriz vatandaşları telefonları yedeklemeye itmişti. Ancak kötü haber geldi. Artık yedekte tutulan telefonların 1 Ocak itibarıyla kapanacağı bildirildi.

Yedekte tutulan telefonlar kapatılacak! Kritik uyarı geldi

Telefonların IMEI (mobil cihaz kodu) numaralarının kopyalanmasını engelleyebilmek amacıyla geçtiğimiz yıl yeni bir düzenleme yapılmıştı.

Yapılan düzenleme ile birlikte 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cihazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılacağı açıklanmıştı.

1 OCAK TARİHİ İLE YEDEK TELEFONLAR KULLANILAMAYACAK

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yapılan araştırma, tüketicilerin yüzde 28’inin eski telefonlarını yedekte durması için halen sakladığını ortaya çıkardı.

ARTIK ‘YENİLENMİŞ CİHAZLAR’ KULLANILIYOR

Yenilenmiş cihaz pazarının önde gelen oyuncularından Easycep Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akif Özdemir, tüketicilerin, yedekte tuttukları telefonların kullanıma kapatılması tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Özdemir, eski telefonlar için anında teklif verdiklerini dile getirerek, “Kapıya kadar kurye de gönderiyoruz. Cihaz teslim edildiği an ödeme de yapılıyor. Bu yıl yenilenmiş telefon alma eğiliminde geçen seneye göre iki kata yakın artış var” dedi.

VERİ GÜVENLİĞİNDE SORUN YAŞANMIYOR

Yenilenmiş telefonların peşin fiyatına 12 ay taksit ve 12 ay garantiyle alınabildiğine vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti:

“İki hafta süre zarfında iade hakkı var. Yenilenmiş telefonlar, orijinal parça ve veri güvenliği ile de öne çıkıyor. Mayıs ayında 12 ilde 1000 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, yenilenmiş telefonun ne olduğunu öğrenen tüketicilerin yüzde 31’i alışverişlerini bu yönde yapabileceklerini ifade etti. Aralık 2022’de bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.” dedi.

Öne Çıkanlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Son Haberler
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi Güncel
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri Keşfet
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi. Magazin
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz Yazarlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor Dünya
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti Siyaset
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti
Ağrı sele teslim oldu Güncel
Ağrı sele teslim oldu