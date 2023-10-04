Yedi ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yürütülen koordineli çalışmada, motosiklet hırsızlığı, mala zarar verme, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve benzeri yedi ayrı suçtan aranan, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü iken firar eden M.K. isimli şahıs detaylı araştırma ve takip sonucu Neşetiye Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalandı.

7 suçtan aranan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.