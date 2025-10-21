Ayça Mutlugil, Yedi Numara dizisinde üstlendiği Ayten rolüyle geniş kitlelerce sevildi. Dobraca, samimi ve enerjik genç kız tiplemesi, dizinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 1

YEDİ NUMARA İLE ŞÖHRET YAKALADI

İstanbul doğumlu Mutlugil'in çocukluğu, subay babası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında geçti.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 2

AYÇA MUTLUGİL KİMDİR?

Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuk ve senaristlikte iz bırakan sanatçı, farklı şehirlerde geçen çocukluğu sayesinde insan gözlemini güçlendirdi.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 3

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni (1991-1996) bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde (1996-2000) eğitim aldı. Yıldız Kenter ve Oya İnci gibi ustalarla çalıştı.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 4

Londra'da oyunculuk sertifikası alarak uluslararası yetkinlik kazandı. Sahne önünde ve arkasında üretken bir kariyere sahip.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 5

Kendisi gibi oyuncu Taner Ertürkler'le evli; çiftin Tan adında oğulları var.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 6

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ayça Mutlugil, zengin bir oyunculuk portföyüne sahip...

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 7

TELEVİZYON DİZİLERİ:

Çiçek Taksi (1995) – Küçük rol.

Dostlar Pasajı (1997) – Fatoş.

Yedi Numara (2000) – Ayten (büyük çıkış).

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 8

Kınalı Kar (2002) – Gazeteci.

Yeter Anne (2002) – Leyla.

Ezo Gelin (2006) – Ferayel.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 9

Üvey Aile (2008) – Ebru. Filmler / TV Filmleri:

Üçüncü Sayfa (1998) – Kısa rol.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 10

Çeşm-i Bülbül (2005) – Ebru. Duygusal derinlikli rollerde parladı; Yedi Numara'daki güçlü kadın karakteri unutulmaz oldu.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 11

Ayça Mutlugil'in senaristlik kariyeri...

YAZDIĞI PROJELER:

Peri Masalı (2008)

Türkan (2011)

Alın Yazım (2014)

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 12

İsimsizler (2017) Senaryo Ekibinde Katkıda Bulunduğu Projeler:

Bez Bebek

Ezo Gelin

Sahra

Doktorlar

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 13

Kertenkele Yeniden Doğuş

Payitaht Abdülhamid

Gamsız Hayat

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 14

Küçük Gelin

Gönül Ferman Dinlemiyor

Kış Güneşi

Huzur Sokağı

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 15

Dramatik ve aile temalı senaryolarda ustalaşan Mutlugil, sektöre önemli katkılar sağladı.

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 16

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 17

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 18

Yedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil'in şok edici değişimi! İşte yeni işi? - Resim : 19

Estetiği fazla kaçırdı! İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan’a benzetildiEstetiği fazla kaçırdı! İlayda Alişan'ın son hali Seda Sayan’a benzetildiMagazin
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ikinci kez dede oldu: Ayşe Boyner'in bebek sevinci aileyi sarmaladıBoyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ikinci kez dede oldu: Ayşe Boyner'in bebek sevinci aileyi sarmaladıMagazin