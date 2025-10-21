Ayça Mutlugil, Yedi Numara dizisinde üstlendiği Ayten rolüyle geniş kitlelerce sevildi. Dobraca, samimi ve enerjik genç kız tiplemesi, dizinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi.

YEDİ NUMARA İLE ŞÖHRET YAKALADI

İstanbul doğumlu Mutlugil'in çocukluğu, subay babası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında geçti.

AYÇA MUTLUGİL KİMDİR?

Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuk ve senaristlikte iz bırakan sanatçı, farklı şehirlerde geçen çocukluğu sayesinde insan gözlemini güçlendirdi.

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni (1991-1996) bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde (1996-2000) eğitim aldı. Yıldız Kenter ve Oya İnci gibi ustalarla çalıştı.

Londra'da oyunculuk sertifikası alarak uluslararası yetkinlik kazandı. Sahne önünde ve arkasında üretken bir kariyere sahip.

Kendisi gibi oyuncu Taner Ertürkler'le evli; çiftin Tan adında oğulları var.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ayça Mutlugil, zengin bir oyunculuk portföyüne sahip...

TELEVİZYON DİZİLERİ:

Çiçek Taksi (1995) – Küçük rol.

Dostlar Pasajı (1997) – Fatoş.

Yedi Numara (2000) – Ayten (büyük çıkış).

Kınalı Kar (2002) – Gazeteci.

Yeter Anne (2002) – Leyla.

Ezo Gelin (2006) – Ferayel.

Üvey Aile (2008) – Ebru. Filmler / TV Filmleri:

Üçüncü Sayfa (1998) – Kısa rol.

Çeşm-i Bülbül (2005) – Ebru. Duygusal derinlikli rollerde parladı; Yedi Numara'daki güçlü kadın karakteri unutulmaz oldu.

Ayça Mutlugil'in senaristlik kariyeri...

YAZDIĞI PROJELER:

Peri Masalı (2008)

Türkan (2011)

Alın Yazım (2014)

İsimsizler (2017) Senaryo Ekibinde Katkıda Bulunduğu Projeler:

Bez Bebek

Ezo Gelin

Sahra

Doktorlar

Kertenkele Yeniden Doğuş

Payitaht Abdülhamid

Gamsız Hayat

Küçük Gelin

Gönül Ferman Dinlemiyor

Kış Güneşi

Huzur Sokağı

Dramatik ve aile temalı senaryolarda ustalaşan Mutlugil, sektöre önemli katkılar sağladı.