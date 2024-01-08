Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü
Bolu'da bir yem fabrikasının deposunda tavuk yemi yapmak isteyen Melih Akkaya, tonlarca mısırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Yukarı Soku Mahallesi'ndeki tavuk yemi fabrikasında meydana gelen olayda, Erpiliç firmasına ait fabrikanın içinde tavuk yemi yapılmak üzere 100 ton mısırın bulunduğu bir depoya giren Akkaya'nın üzerine çok sayıda mısır yığını devrildi.

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Akkaya, tonlarca mısırın altında ezildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiye ulaşmak isteyen ekipler, iş makineleriyle depodaki mısır yığınlarını teker teker boşalttı. Ekiplerin 2 saat süren çabasının ardından Akkaya, ağır yaralı şekilde mısır yığınlarının arasından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Akkaya, hayatını kaybetti Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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