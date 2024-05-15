Yemek getiren kurye sert kayaya çarptı! WhatsApp’tan taciz mesajı attığı kişi gazeteci çıktı

Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Editörü Oya Çınar, X hesabından kendisine taciz mesajı atan bir kuryeyi ifşaladı. Çınar, "Sevgili Yemeksepeti kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" ifadelerini kullandı.

Çınar’ın mesajının ardından Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.





Çınar, Yemeksepeti'nin tarafına ulaştığını kuryenin bir restorana bağlı çalıştığını Yemeksepeti'yle bir bağı olmadığını açıkladı:



"Dün yaptığım paylaşımla ilgili, Yemeksepeti ne hızlı dönüşü, süreçle ilgili gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Özürlerini ve çabalarını samimi buldum. Kurye restoran kuryesiymiş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Haricen düşüncesiz ve hadsiz yorumlara"