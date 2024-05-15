Yemek getiren kurye sert kayaya çarptı! WhatsApp’tan taciz mesajı attığı kişi gazeteci çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ersoy Özdem
Yemek getiren kurye sert kayaya çarptı! WhatsApp’tan taciz mesajı attığı kişi gazeteci çıktı
Yemek getiren restoran kuryesi gazeteci Oya Çınar’a siparişini teslim ettikten sonra WhatsApp üzerinden taciz mesajı gönderdi. Çınar, kendisine gönderilen mesajı ifşa etti.

Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Editörü Oya Çınar, X hesabından kendisine taciz mesajı atan bir kuryeyi ifşaladı. Çınar, "Sevgili Yemeksepeti kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" ifadelerini kullandı.

taciz.jpg

Çınar’ın mesajının ardından Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

ys2.jpg

o1.jpg

Çınar, Yemeksepeti'nin tarafına ulaştığını kuryenin bir restorana bağlı çalıştığını Yemeksepeti'yle bir bağı olmadığını açıkladı:

"Dün yaptığım paylaşımla ilgili, Yemeksepeti ne hızlı dönüşü, süreçle ilgili gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Özürlerini ve çabalarını samimi buldum. Kurye restoran kuryesiymiş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Haricen düşüncesiz ve hadsiz yorumlara"

oc1.jpg

o2.jpg

o3.jpg

o4.jpg

o5.jpg

o6.jpg

o7.jpg

o8.jpg

o9.jpg

o10.jpg

o11.jpg

İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet: Vatan haini olmamak için Bahçeli’yi takip ediyorum
En yakın arkadaşı Sinan Ateş'e öldürülmeden 15 gün önce Saray'dan gelen teklifi açıkladı
Ünlü boksör aldığı darbenin ardından öldü! Ringde tüyler ürperten anlar
İslam Memiş altın birikimi yapanlara seslendi: Yeni yasaklar geliyor, 81 ilde geçerli olacak
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı Ekonomi
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi Spor
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı Dünya
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor... Gündem
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması Dünya
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz Dünya
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz