Cübbeli Ahmet: Vatan haini olmamak için Bahçeli’yi takip ediyorum

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv
Cübbeli Ahmet: Vatan haini olmamak için Bahçeli’yi takip ediyorum
Cübbeli Ahmet katıldığı televizyon programında milliyetçilik ve Devlet Bahçeli’yle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol Tv’de Koray Şerbetçi’nin sunduğu Güncel Meseleler programına konuk oldu.

Milliyetçilik, devletçilik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuşan Cübbeli Ahmet, “Vatan haini olmamakla ilgili konularda Devlet Bey’in açıklamalarını referans alıyorum” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet’in açıklamaları şöyleydi:

“DEVLET BEY'İN ELİNDE BİR VERİ VARDIR"

İsim vermeden konuşacağım için pek vebal olmaz. Devletçilik ve milliyetçilik eşittir vatan hainliğinden uzaklık mefhumu anlamakta Devlet Bey’den bir fikir alıyorum. Yani bir vatan hainliği sezse veya elinde bir veri bulundurur veya her veriyi paylaşamaz kamuoyunda devlet adamıdır. Ben buradan bir fikir alırım. Hani ben de şimdi Devlet Bey’den Hanefi Şafi tercihi alacak halimiz yok. Her şey ehlinden alınacaksa devletle ilgili, milliyetçilikle ilgili yani vatan haini olmamakla ilgili konularda Devlet Bey’in açıklamaları referans alıyorum.

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