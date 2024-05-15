En yakın arkadaşı Sinan Ateş'e öldürülmeden 15 gün önce Saray'dan gelen teklifi açıkladı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin iddianamesinin kabul edilmesinin ardından hem ailesinden hem de kamuoyundan büyük tepkiler geldi.

Tartışmalar sürerken Sinan Ateş ile birlikte görev yapan Bursa eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir’den gündem bomba gibi düşen bir iddia geldi.

“SARAY’DAN NECDET ADA GELDİ”

“Cahit dedi bana Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı teklifi var. Bunu yakın çevresi bilir” diyen Özdemir, “Bugüne kadar hiç dile getirilmedi bu. Şimdi ben bunu soracağım: Bu teklifi yapan kişi nerede? Ölümünde bu cumhurbaşkanlığı danışmanlığının da bir etkisi var mı? Ben tamamıyla Külliye’den gelen bir teklif olduğunu biliyorum. Bu konuyla ilgili yanında olan bir arkadaşı vardı. Dedi ki ‘Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı teklifi var.’ Dedim ‘Ne yapacaksın Reis?’ Dedi ki ‘Ben Devlet Bey’e sunarım. Devlet Bey kabul et derse ederim, etme derse etmem. Bu adam Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Lideri Devlet Bahçeli Bey’e bu kadar sadık olan bir adamdı. Bu teklifi yapan kişi Tayyip Bey’e yakın, Külliye ile arası iyi olan, daha önce rahmetli Sinan Ateş ile de birkaç kere görüşmüş Necdet Ada diye bir şahıs. Tam emin değilim. Çünkü o teklif esnasında yanında Erdal diye bir arkadaşı vardı Ankara’da bulunuyor. O’nun ofisinde oluyor bu olay” ifadelerini kullandı.

Ateş’e danışmanlık teklifi yapılırken yanında bulunan Erdal Yılmaz da canlı yayına bağlanarak olayı doğruladı.

“DEVLET BAHÇELİ UYGUN GÖRÜRSE KABUL EDERİM"

Teklifi yapanın Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada olduğunu belirten Erdal Yılmaz görüşmenin içeriğini şöyle anlattı:

“Sinan Ateş, olaydan bayağı bir önce Külliye’den bir misarifin geleceğini, ofiste misafir edeceğini söyledi. Hay hay dedim. Ticari işlerimin dışında kullandığım bahçeli bir ofis var eş dost misafir ettiğim. Oraya geldikten sonra tanıştık. Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bir beyefendi olduğunu söylediler. Sonra tanışırken Necdet Ada olduğunu söylediler. Yemek filan yedik. Sonra Sinanla özel bir görüşmeye geçtiler. Sonra bu görüşme iki üç defa daha benim ofiste gerçekleşti. Sinan bize şunu söylemişti: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı teklif edildiğini, ancak kendisinin şöyle bir cevap verdiğini Devlet Bahçeli telakki ettirirse bu görevi kabul edeceğini aksi takdirde ‘Ben Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış biriyim. Ülkü Ocakları’nın daha üstünde bir makam tanımam. Tanımadığı için böyle bir görevi Devlet Bahçeli’ye rağmen kabul etme şansım yok demişti. Ama Cumhurbaşkanlığıyla olan diyalogları çok yoğun şekilde sadece Cumhurbaşkanlığı ile değil birçok AK Partili bürokratlarla ya da başka partilerdeki bürokratlarla CHP’lisi ile de herkesle Sinan görüşürdü.”

TEKLİFİ ABLASI SELMA ATEŞ DE DOĞRULADI

Erdal Yılmaz’ın ardından söz alan Selma Ateş de teklifi doğrularken Cahit Özdemir, 30 Aralık 2022 tarihinde öldürülen Sinan Ateş’in teklifi kabul etmesi durumunda 15 Ocak 2023 tarihinde göreve başlayacağını söyledi.