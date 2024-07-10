Yemek siparişi geciken küçük kız: 'Nerede kaldın açlıktan öldüm'

Annesi tarafından yemek siparişi verilen küçük kız, açlığını yatıştırmak için sabırsızlıkla kuryeyi beklerken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Karnı çok acıkan ve siparişin bir an önce gelmesini bekleyen küçük kızın, kapıya gelen kuryeye verdiği tepki izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Videoda, siparişi teslim etmek üzere kapıya gelen kuryeye küçük kızın, "Nerede kaldın ya, açlıktan öldüm, öldüm" şeklindeki serzenişi görülüyor. Küçük kızın bu samimi ve içten tepkisi, izleyenlerin yüzünde tatlı bir gülümseme bıraktı. Kuryenin şaşkın bakışları arasında devam eden diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü.