Yangına uykuda yakalandı. Komşuları olmasa ölecekti

Kaynak: İHA
Yangına uykuda yakalandı. Komşuları olmasa ölecekti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında uyuyan şahıs, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bir evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan şahıs, komşularının hızlı müdahalesi sayesinde alevlerden kurtarıldı. Olay, Kartepe ilçesinin sakin bir mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Yangının başlamasıyla birlikte ev kısa sürede alev topuna döndü. Yangını fark eden komşular, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken, aynı zamanda yangın sırasında evde uyuyan şahsı kurtarmak için harekete geçti. Cesaretle eve giren komşular, dumandan etkilenen şahsı dışarı çıkararak güvenli bir yere taşıdılar.

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