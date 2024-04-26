Yemek yemek için buldukları oyun izleyenleri kahkahaya boğdu

Kaynak: Haber Merkezi
Yemek yemek için buldukları oyun izleyenleri kahkahaya boğdu
Fast food siparişi veren arkadaşların, yemek yiyebilmek için buldukları oyun kırdı geçirdi. Şişeyi dik bir şekilde atabilenin yemek yediği bu oyun, sosyal medyada viral oldu.

Kafadar arkadaşların yemek vaktini eğlenceye dönüştürdüğü bu video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sipariş verdikleri fast food menüleri yiyebilmek için havaya atılan şişenin dik bir şekilde masaya inmesini sağlamaya çalışan bu arkadaşlar, izleyenleri güldürdü. Başarılı olan kişi, masadan doyasıya yemek yerken diğer arkadaşlar aynı başarıyı göstermeye çabalıyor. Beyaz tişörtlü arkadaşın ise bu konuda hiç başarılı olamamasından dolayı yemek yiyememesi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

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