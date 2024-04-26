Anne kedi yavrularının uyandırılmasına sinirlendi

Bir anne kedinin, huzurla uyuyan yavrularının ani uyandırılmasına tepki göstermesi sosyal medyada ilgi çekti. Sahipleri tarafından uyandırılan yavruların tiz miyavlaması, anne kedinin dikkatini çekti ve hızla onların yanına gitti.

Olay, evdeki yatağın üzerinde huzurla uyuyan yavruların, sahipleri tarafından ansızın uyandırılmasıyla başladı. Uyanan yavrunun tiz miyavlaması, annenin huzurunu kaçırdı ve hemen yanlarına giderek onları kontrol etmeye başladı. Anne kedi, yavrularını rahatsız eden durumu gördüğünde, hafifçe sinirli bir şekilde sahiplerine miyavlayarak tepkisini ortaya koydu. Yavrularını sakinleştirip tekrar uyumalarını isteyen anne kedi, yanlarına oturarak yavrularını emzirmeye başladı.