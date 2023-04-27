Yemekte görülen bu durumu görmezden gelmeyin. Sinsice ilerleyen kanserin ilk belirtisi

Mynet’in haberine göre; Kanser, çağımızın en tehlikeli hastalığı olarak biliniyor. Birçok farklı türü bulunan kanserin belirtileri vücutta bulunduğu yere göre değişim gösterebileceği bildirildi.

Sinsice ilerleyen kanser türlerinden olan karaciğer kanserinin ilk belirtisinin yemek sırasında yaşanan ve genellikle göz ardı edilen bir sağlık sorunu olduğu bilgisine ulaşıldı.

“MİDE BÖLGESİNDE AĞRI VE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDUĞUNU GÖREBİLİR”

Dr. Ambani, şunları dile getirdi:

“Genel olarak, karaciğer kanseri ile yaşayan insanlar, karın rahatsızlığı veya mide bulantısı nedeniyle kendilerini yemek için iştahlarını kaybederken veya eskisi kadar yemek yiyemezken bulurlar. Ayrıca, hastalıktan etkilenenler, az miktarda yemek yemenin bile mide bölgesinde ağrı ve rahatsızlığa neden olduğunu görebilir.”

KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Uzman, bu işaretin başka birçok sağlık sorunu tarafından tetiklenebileceğini açıkladı.

Dr. Ambani, karaciğer kanserinde bilmeniz gereken diğer önemli belirtileri şu şekilde sıraladı:

“Yaygın erken uyarı işaretleri arasında karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, iştah kaybı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması), sıvı birikmesine bağlı olarak genişlemiş karın (asit), nefes darlığı, yorgunluk veya zayıflık ve mide bulantısı veya kusma görülebilir. Kanseri erken teşhis etmek için vücudunuzun uyarı işaretlerine çok dikkat edin.”